Maxi concorso Agenzia delle Entrate per 3970 funzionari tributari, aumentati a 4265: pronte le graduatorie con l'elenco dei vincitori

È stato pubblicato oggi l'elenco dei vincitori del maxi concorso dell'Agenzia delle Entrate per 3970 funzionari tributari, recentemente aumentati a 4265. Le graduatorie, distinte per regione di partecipazione, sono ora disponibili, consentendo ai candidati di verificare la propria posizione. Questo concorso rappresenta una significativa opportunità di impiego nel settore pubblico, con posti disponibili in diverse regioni italiane.

Di seguito le graduatorie regionali di merito: