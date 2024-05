Agenzia delle entrate: selezione pubblica per 80 funzionari per lo sviluppo delle risorse umane. Il bando

Al via il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate per 80 funzionari per la gestione delle risorse umane. L’Agenzia cerca persone esperte in selezione, valutazione e formazione da assumere in tutte le Regioni italiane: 16 nella direzione centrale di Roma e gli altri variamente distribuiti nei capoluoghi regionali.

Qui è possibile scaricare i bando.

Scadenza e modalità di candidatura

Le candidature dovranno pervenire entro il 14 giugno. I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns/eidas, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. Per partecipare bisognerà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.