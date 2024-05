Concorso ATA 24 mesi 2024: come fare domanda e quali sono i requisiti richiesti

Il Concorso ATA 24 mesi si presenta come un'opportunità per integrare il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane, offrendo contratti a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico 2024/2025. È rivolto a chi aspira ad un ruolo nella graduatoria permanente di prima fascia, denominata comunemente "24 mesi".

PRESENTAZIONE DOMANDA

I candidati dovranno inviare le loro domande esclusivamente tramite la modalità telematica, utilizzando il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, a partire dalle ore 9,00 del 10 maggio fino alle ore 14,00 del 30 maggio 2024.

COME ACCEDERE ALL’ISTANZA

L'accesso a Istanze on Line richiede le credenziali SPID/CIE. Il sito del Ministero dell'Istruzione fornisce tutte le indicazioni necessarie per la registrazione al sistema POLIS, essenziale per poter procedere con la candidatura.