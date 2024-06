Concorsi Agcom, ecco i bandi per 19 funzionari e 5 operatori: i requisiti, come presentare la richiesta

L'Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato l'adozione di due bandi di concorso pubblici, per titoli ed esami, annunciando la disponibilità di diciannove posti di funzionario e cinque di operativo, entrambi a tempo indeterminato. Questi concorsi rappresentano un'importante opportunità per entrare a far parte dell'amministrazione pubblica, contribuendo attivamente ai servizi di pubblica utilità e alla regolamentazione del settore delle comunicazioni.

Dettagli dei posti disponibili

Funzionari:

Numero di posti: 19

19 Tipo di contratto: Tempo indeterminato

Tempo indeterminato Inquadramento: Livello iniziale della qualifica, in prova

Operatori:

Numero di posti: 5

5 Tipo di contratto: Tempo indeterminato

Tempo indeterminato Inquadramento: Livello iniziale della qualifica, in prova

