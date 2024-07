Concorso pubblico per l'assunzione di 40 unità di personale non dirigenziale al Ministero economia e finanze

Il 7 giugno 2024 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 40 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato. Questi nuovi funzionari saranno inquadrati nel ruolo unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le posizioni sono suddivise in:

15 unità con il profilo professionale di funzionario statistico, orientati in analisi e valutazione delle politiche pubbliche (famiglia professionale funzionari dati - Codice STAT).

25 unità con il profilo professionale di funzionario economico, orientati in contabilità pubblica (famiglia professionale funzionari economico-finanziario-contabili - Codice ECON).

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle ore 18:00 del 7 giugno 2024 fino alle ore 23:59 dell’8 luglio 2024 sul Portale del Reclutamento inPA. È necessaria la registrazione al portale per accedere alla procedura di candidatura.

