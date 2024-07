Comune di Catania, bando di concorso per 4 funzionari contabili

Il Comune di Catania ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di quattro unità, a 30 ore, a tempo indeterminato, di funzionario contabile. La domanda di partecipazione dovrà pervenire unicamente in via telematica tramite il Portale reclutamento del dipartimento della Funzione pubblica 'inPA' entro il 22 Luglio 2024.

Il bando con tutte le specifiche è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania all’indirizzo https://www.comune.catania.it, sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sull'Albo pretorio on line del Comune di Catania.

