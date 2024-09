Asp di Siracusa, due concorsi per 150 profili professionali. Consulta i bandi

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall’ASP di Siracusa, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 unità appartenenti a vari profili professionali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 settembre. A renderlo noto è stato il Direttore Generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone.

I bandi integrali, con i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e presentazione delle domande, sono consultabili sul sito internet www.asp.sr.it, nella sezione dedicata ai bandi di concorso.

Posti a concorso: