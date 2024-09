Ministero della Giustizia: concorso per 1.000 conducenti di automezzi - Ecco bando, requisiti, prove e iscrizione

Il Ministero della Giustizia ha annunciato un nuovo concorso pubblico per titoli e esami, destinato alla selezione di 1.000 autisti a tempo indeterminato, nell’area Assistenti. Il bando di concorso per il 2024 è stato pubblicato sul Portale InPA e riguarda la copertura di 1.000 posti come conducente di automezzi (Area II) per gli uffici giudiziari. Per partecipare è richiesto un diploma di maturità.

Requisiti per Partecipare al Concorso

Per accedere al concorso, oltre ai requisiti generali per la Pubblica Amministrazione (cittadinanza italiana, età maggiore, godimento dei diritti civili e politici), è necessario possedere:

Diploma di istruzione secondaria di II grado

Assenza di condanne penali

Struttura del Concorso

Il concorso comprende diverse prove:

Prova scritta : si svolgerà mediante strumenti informatici e piattaforme digitali, in una sede centrale o decentrata, con possibili sessioni multiple.

: si svolgerà mediante strumenti informatici e piattaforme digitali, in una sede centrale o decentrata, con possibili sessioni multiple. Prova pratica di guida: si svolgerà in luoghi idonei, con sessioni multiple non contestuali.

Modalità di Iscrizione