Concorso Pubblico 2024 per 150 Assistenti Tecnici al Ministero della Giustizia. Ecco come partecipare e i requisiti: il bando

Oltre ai requisiti sopra citati, è fondamentale che i candidati siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla normativa. Il bando di concorso prevede, inoltre, che il 10% dei posti sia riservato a personale interno.

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave :

Il Decreto 18 settembre 2024 ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia , Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Questa è un’opportunità unica per entrare nel settore pubblico italiano, con particolare attenzione alla gestione delle infrastrutture penitenziarie.

Una volta completato il processo, sarà possibile scaricare una ricevuta come prova dell’invio.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In base al numero di partecipanti, la prova potrebbe essere suddivisa in più sessioni.

Graduatoria e Nomina dei Vincitori

Dopo l’espletamento della prova scritta, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È importante ricordare che i vincitori dovranno prestare servizio nella sede di prima destinazione per un minimo di 5 anni.

Riserva di Posti e Preferenze

Le riserve di posti e i titoli di preferenza saranno applicati in conformità con le leggi vigenti, tra cui la legge sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) e il codice dell'ordinamento militare (D.lgs 66/2010). In caso di parità di merito, verranno presi in considerazione i titoli di preferenza dichiarati durante la domanda di partecipazione.

Trattamento dei Dati Personali

I dati forniti dai candidati saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L’amministrazione utilizzerà i dati esclusivamente per finalità legate al concorso e alle successive attività di gestione del rapporto di lavoro.

Come Prepararsi al Concorso

Per avere maggiori possibilità di successo, è consigliabile prepararsi adeguatamente sulle materie d'esame. Utilizza manuali aggiornati sull’ordinamento penitenziario, il codice dei contratti e le normative sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, perfeziona la tua conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.