Concorso pubblico Inps 2024: ecco il bando per 1069 medici. Requisiti e guida completa per l'invio della domanda

Concorso pubblico Inps 2024: Bando per 1069 medici, requisiti e guida completa per l'invio della domanda.

L'INPS ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 1069 medici con contratto a tempo indeterminato. Vediamo i dettagli su requisiti, modalità di candidatura e le prove da superare per ottenere uno dei posti disponibili.

Posti disponibili e distribuzione geografica

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale offre 1069 posizioni per medici di prima fascia funzionale, da collocare presso le sue sedi regionali e metropolitane. Le aree di assegnazione comprendono regioni come Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e le principali città come Roma, Milano e Napoli. I candidati selezionati otterranno un impiego a tempo indeterminato presso le direzioni territoriali dell'INPS.

Requisiti per la candidatura