Scuola, al via il concorso per 1.435 funzionari: consulta il bando, i posti disponibili e come presentare la domanda.

Fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio, sarà possibile presentare domanda per il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 1.435 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’obiettivo è garantire immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Le dichiarazioni del ministro Valditara

“Prosegue il nostro impegno per rafforzare il sistema scolastico italiano, per garantire una scuola sempre più qualificata e al passo con le esigenze dei nostri tempi. Questo concorso”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “conferma la centralità dell’istruzione nelle politiche del Governo”.

Requisiti di accesso e modalità di candidatura