Concorso pubblico Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 2025: assunzione di 415 assistenti amministrativi tributari CONSULTA IL BANDO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 415 assistenti amministrativi tributari da impiegare su tutto il territorio nazionale, con 10 posti riservati alla provincia autonoma di Bolzano. Lo comunica l’Agenzia in una nota, precisando che il requisito per la partecipazione è il diploma di Scuola secondaria di secondo grado.

Dettagli del concorso

Il concorso prevede una prova selettiva unica, che includerà elementi di:

Diritto costituzionale ,

, Diritto amministrativo ,

, Diritto tributario ,

, Normative dell’Unione Europea.

Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche.

Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento https://www.inpa.gov.it a partire dalle ore 9:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 17:00 del 20 gennaio 2025.