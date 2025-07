Concorso ministero della Giustizia: ecco il bando per 2970 posti a tempo indeterminato.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale da inserire nei ruoli amministrativi. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, secondo una ripartizione dettagliata per profili professionali e distretti giudiziari.

Chi può partecipare al concorso?

Il bando è rivolto a candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi. La selezione avverrà per titoli ed esami e prevede la suddivisione dei posti disponibili secondo due codici concorsuali: