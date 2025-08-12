Concorso ministero della Giustizia: ecco il bando per 2970 posti a tempo indeterminato.
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale da inserire nei ruoli amministrativi. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, secondo una ripartizione dettagliata per profili professionali e distretti giudiziari.
Chi può partecipare al concorso?
Il bando è rivolto a candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi. La selezione avverrà per titoli ed esami e prevede la suddivisione dei posti disponibili secondo due codici concorsuali:
- Codice 01: 370 Funzionari a supporto degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP)
- Codice 02: 2.600 Assistenti per attività di supporto alla giurisdizione e servizi di cancelleria
I candidati per il Codice 02 saranno assegnati ai distretti delle seguenti regioni: Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Sardegna, Emilia‑Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Friuli‑Venezia Giulia, Umbria, Piemonte e Veneto.
Scadenze e modalità di candidatura
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il portale ufficiale del Ministero.
Data apertura candidature: 30 luglio 2025 alle ore 09:00
Data chiusura candidature: 29 agosto 2025 alle ore 23:59
È fondamentale compilare il modulo online in tutte le sue parti, allegando la documentazione richiesta e prestando attenzione alla scelta del codice concorsuale.
Dove consultare il bando completo?
Puoi scaricare qui il testo integrale del bando di concorso del Ministero della Giustizia:
L’avviso è stato pubblicato il 30 luglio 2025 alle ore 09:00 sul sito istituzionale.
Perché candidarsi a questo concorso
Si tratta di una delle più ampie selezioni pubbliche del 2025, che offre l’opportunità concreta di ottenere un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione, con la possibilità di crescita e mobilità interna. Un’occasione importante soprattutto per i giovani laureati e diplomati in cerca di una carriera nel settore giuridico e amministrativo.
Informazioni essenziali
- Posti disponibili: 2.970
- Tipologia: Tempo indeterminato
- Profilo: Funzionari UNEP e Assistenti giudiziari
- Ente: Ministero della Giustizia
- Modalità selezione: Titoli + esami
Prepara ora la documentazione e resta aggiornato sulle prove d’esame. Il tuo futuro nella Giustizia potrebbe iniziare da questo concorso!
