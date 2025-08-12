Concorso ministero della Giustizia: ecco il bando per 2970 posti a tempo indeterminato.

Il bando è rivolto a candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi. La selezione avverrà per titoli ed esami e prevede la suddivisione dei posti disponibili secondo due codici concorsuali:

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale da inserire nei ruoli amministrativi. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato , secondo una ripartizione dettagliata per profili professionali e distretti giudiziari.

È fondamentale compilare il modulo online in tutte le sue parti, allegando la documentazione richiesta e prestando attenzione alla scelta del codice concorsuale.

I candidati per il Codice 02 saranno assegnati ai distretti delle seguenti regioni: Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Sardegna, Emilia‑Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Friuli‑Venezia Giulia, Umbria, Piemonte e Veneto .

L’avviso è stato pubblicato il 30 luglio 2025 alle ore 09:00 sul sito istituzionale.

Perché candidarsi a questo concorso

Si tratta di una delle più ampie selezioni pubbliche del 2025, che offre l’opportunità concreta di ottenere un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione, con la possibilità di crescita e mobilità interna. Un’occasione importante soprattutto per i giovani laureati e diplomati in cerca di una carriera nel settore giuridico e amministrativo.

Informazioni essenziali

Prepara ora la documentazione e resta aggiornato sulle prove d’esame. Il tuo futuro nella Giustizia potrebbe iniziare da questo concorso!