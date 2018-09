Nuvole, vento e qualche temporale fra Calabria e Sicilia

Oggi sono previsti notevoli annuvolamenti su Calabria e Sicilia, in particolare sul settore occidentale dell’Isola, dove sono previsti rovesci e qualche temporale. Il vento, comunque, la farà da padrone.

Molto sole e poche nubi nel resto del Mezzogiorno.

Le minime sono in diminuzione, massime generalmente stazionarie. Venti da moderati a localmente forti. Per quanto riguarda i mari, agitato lo Ionio, molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e il basso Adriatico.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE Al Nord alta pressione in rinforzo ma ancora nuvolosità irregolare su Piemonte e Lombardia al mattino, soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 18 e 22. Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi, salvo residua nuvolosità al mattino sul versante adriatico e in Sardegna; ancora ventoso. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud residui addensamenti tra bassa Calabria, Sicilia e Appennino, prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24.

GIOVEDI' 27 SETTEMBRE Al Nord alta pressione in ulteriore rinforzo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, seppur con fresco al mattino. Temperature in aumento, massime tra 23 e 27. Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, a tratti offuscati dal transito di velature stratiformi. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26. Al Sud prevale il bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti ancora sostenuti. Temperature in aumento, massime tra 20 e 24.

VENERDI' 28 SETTEMBRE Al Nord alta pressione che garantirà un'altra giornata soleggiata ovunque, salvo qualche nube in più tra sera e notte su Alpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 25 e 29. Al Centro alta pressione e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque per tutta la giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 24 e 29. Al Sud instabilità soprattutto sul settore ionico con rovesci e temporali anche intensi tra Salento, Calabria e Sicilia. Venti sostenuti. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26.

