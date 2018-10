Anche domani previsti nubifragi in Sicilia e in Calabria

Rischio nubifragi al Sud, anche domani, e weekend di maltempo soprattutto al Centronord. Sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale avremo "ancora 48 ore a rischio forti temporali per il Sud, a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Fino a domani - spiega - rovesci e temporali interesseranno Sud e Isole, con rischio di locali nubifragi e picchi di oltre 50mm in poche ore, in particolare su Calabria jonica, Metaponto, tarantino e versanti orientali di Sicilia e Sardegna".

Domani, secondo il meteorologo, "sarà ancora in prevalenza soleggiato sulle regioni del Centronord, ma la bassa pressione tenterà di risalire dai mari meridionali verso Nord, portandosi sul Tirreno. Avremo così un peggioramento al Centro con delle piogge sparse più probabili sui versanti adriatici e sulle coste tirreniche. In attesa il Nord con sole fino al pomeriggio, poi nubi in aumento e prime deboli piogge notturne".

"Nel weekend - conclude Ferrara - la bassa pressione insisterà sull'Italia, portando a tempo variabile a tratti instabile. Nubi e piogge sparse sono così attese al Centronord. Ancora qualche rovescio o temporale sparso al Sud".

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

VENERDI' 5 OTTOBRE Al Nord nubi sparse sull'arco alpino occidentale e verso sera anche su basso Veneto ed Emilia Romagna con locali piogge sulla Romagna, buono altrove. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Centro qualche pioggia in Abruzzo ed in tendenza entro sera su Marche e Lazio, poco nuvoloso tendente a nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime tra 21 e 24. Al Sud ancora molte nubi su tutte le regioni con piogge e rovesci intermittenti, più diffusi su Sicilia e fascia ionica. Temperature stabili, massime tra 19 e 23.

SABATO 6 OTTOBRE Al Nord qualche schiarita al Nordovest, nuvoloso altrove con piogge sparse su Triveneto ed Emilia Romagna, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 17 e 19. Al Centro nuvoloso su Sardegna e regioni tirreniche con piogge sparse in estensione ad Umbria e Marche interne, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 21 e 23. Al Sud nubi irregolari su tutte le regioni con piogge sparse ed intermittenti, un po' più asciutto solo sulla Campania. Temperature stabili, massime tra 20 e 23.

