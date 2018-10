Nel weekend meteo instabile con piogge sparse fra Calabria e Sicilia

Ancora meteo instabile per il weekend che si appresta ad arrivare. Le temperature sono miti ma non sono escluse piogge sia su Calabria che Sicilia. Ecco il dettaglio.

VENERDI' 12 OTTOBRE

Al Nord in partenza nuvoloso ma senza fenomeni, nel corso della giornata nubi in assorbimento fino a condizioni di cieli quasi sereni. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 24. Al Centro ancora qualche isolato piovasco sulla Sardegna, specie nelle ore centrali, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28. Al Sud qualche piovasco diurno su Cilento e medio-bassa Calabria, temporali sulla Sicilia, più stabile e soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 22 e 25.

SABATO 13 OTTOBRE

Al Nord si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Verso sera qualche addensamento sulle zone alpine. Temperature stabili, massime tra 21 e 24. Al Centro permane una certa variabilità sulla Sardegna con occasione per qualche pioggia, sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 23 e 27. Al Sud variabilità e qualche isolato piovasco su fascia ionica e Sicilia, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime tra 22 e 25.

DOMENICA 14 OTTOBRE

Al Nord nubi in aumento sulle Alpi centro-occidentali con deboli piogge, nuvoloso ma asciutto sulle pianure del Nordovest, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 21 e 24. Al Centro ancora qualche piovasco diurno sulla Sardegna, più sole altrove salvo foschie o nebbie nelle ore più fredde sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 23 e 27. Al Sud locali piovaschi sull'Appennino, qualche rovescio non escluso anche su bassa Calabria e Sicilia, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 22 e 25.

