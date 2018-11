Meteo: da lunedì migliora al Sud, ancora piogge al Nord e da venerdì bel tempo ovunque

Il maltempo sarà protagonista anche della giornata di domani su tutta l'Italia. Lunedì, secondo Meteo.it, il tempo comincerà a migliorare al Sud, mentre il Nord rimarrà sotto l’acqua fino a giovedì, con qualche pioggia anche al Centro. Da venerdì il tempo dovrebbe migliorare su tutto il paese.

"Il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna condizionerà ancora il tempo del nostro Paese fino alla giornata di lunedì - scrive Meteo.it in un comunicato -. In particolare la domenica vedrà ancora alcune piogge all’estremo Nord-Ovest e soprattutto un tempo instabile in Sardegna e una nuova intensificazione del maltempo nel settore peninsulare, con piogge anche forti sul versante tirrenico e ionico".

"Lunedì la coda della perturbazione determinerà un tempo ancora piovoso su buona parte del Nord e residua instabilità sul settore del medio Tirreno - aggiunge il sito -. Tra martedì e mercoledì, una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia portando altre piogge, specie al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna. Giovedì le correnti sud-occidentali cominceranno a divenire più asciutte e da venerdì l’estensione di un’alta pressione verso l'Italia dovrebbe dare inizio a un periodo decisamente più tranquillo".

Le temperature non subiranno particolari variazioni.

