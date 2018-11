Meteo: migliora la situazione in Sicilia, temporali in arrivo in Calabria

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Al Nord qualche pioggia al Nordovest e sull'Emilia Romagna in intensificazione dalla serata. Maggiori aperture sulle altre regioni. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Centro instabile in Sardegna con fenomeni in rapida estensione alle regioni tirreniche e solo localmente a quelle adriatiche. Temperature poco variate, massime tra 18 e 23.

Al Sud instabilità in attenuazione in Sicilia, piogge e temporali altrove, specie su Calabria, Lucania e la sera sul Salento. Temperature stabili, massime tra 19 e 22.

Per la giornata di domani al Nord nubi diffuse con piogge sparse, più frequenti tra Alpi e alte pianure, sporadiche in Emilia anche con qualche schiarita. Temperature in calo, massime tra 15 e 18. Al Centro nuvoloso su Sardegna e regioni tirreniche con piogge sparse, salvo schiarite al mattino in Toscana. Maggiori aperture altrove. Temperature stabili, massime tra 17 e 23.

Al Sud instabile e temporalesco sull'alta Campania, schiarite anche ampie altrove salvo piovaschi al mattino su Sicilia e Salento. Temperature in calo, massime tra 17 e 21.

