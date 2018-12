Allerta maltempo al Centro-Sud, venti di burrasca anche in Sicilia e Calabria

Forti correnti nord-occidentali presenti in quota porteranno nelle prossime ore sull'Italia venti di burrasca che interesseranno in particolare le regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo e Molise. Dalla tarda serata i venti raggiungeranno anche Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni per i prossimi giorni:

Martedì 25 dicembre: Al Nord bel tempo su Alpi, prealpi e pedemontane, qualche nebbia in pianura specie al mattino in parziale assorbimento diurno. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 12. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di sterile nuvolosità sulla Sardegna e lungo l'Adriatico ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 8 e 13. Al Sud piovaschi tra Sicilia e Calabria con neve sulla dorsale dai 1400m in esaurimento per il pomeriggio, più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 11 e 15.

Mercoledì 26 dicembre: Al Nord soleggiato sui rilievi, fosco in pianura per nebbie e nubi basse anche persistenti. Qualche addensamento sulla costa della Liguria. Temperature in calo, massime tra 4 e 8. Al Centro bel tempo su tutte le regioni, pur con qualche addensamento su Sardegna e alta Toscana. Foschie nelle ore più fredde nei fondovalle. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Sud bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche nube sullo ionio. Ancora molto ventoso sulla Puglia. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.

Giovedì 27 dicembre: Al Nord sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie e nubi basse in pianura anche persistenti. Qualche annuvolamento in Liguria. Temperature stabili, massime tra 4 e 8. Al Centro nubi irregolari su Sardegna e Toscana ma senza fenomeni di rilievo, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Sud alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche nube in transito sul basso Adriatico. Temperature stabili, massime tra 10 e 14.

© Riproduzione riservata