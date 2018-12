Maltempo, San Silvestro e Capodanno con pioggia su Sicilia e Calabria

Allerta gialla su Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale. E' l'avviso emesso per oggi dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte dalle condizioni meteorologiche avverse.

Forti venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori Ionici. Possibili mareggiate sulle coste.

Inizio 2019 al sole, invece, per la maggior parte d'Italia, con qualche nuvola sul lato Adriatico meridionale e piogge sparse e isolate al Sud. Ma le temperature si preannunciano in calo.

"Un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali tra il pomeriggio di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Questi settori - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saranno interessati da un calo delle temperature, accentuato dal rinforzo dei venti di Tramontana, e da alcune brevi precipitazioni con neve nei settori appenninici fino a quote collinari. Nella giornata di Capodanno il miglioramento sarà evidente anche in queste regioni, mentre nel resto del Centronord continueranno a prevalere le schiarite accompagnate da raffreddamento più contenuto".

Oggi possibili deboli nevicate nel Nord dell'Alto Adige, mentre martedì primo gennaio il miglioramento sarà rapido, con le ultime precipitazioni solo sul Nord Est della Calabria e nel Nord della Sicilia.

Il primo giorno dell'anno vedrà le ultime note di instabilità nel Meridione, con la continua prevalenza del Sole nel Settentrione. In questi giorni però arriverà il calo delle temperature, che scenderanno sotto zero sull'arco appenninico, mentre si confermeranno intorno ai 10 gradi nelle isole.(ANSA).

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull&rsquoItalia per i prossimi giorni.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE Al Nord prevale il bel tempo con ampi spazi soleggiati; al mattino banchi di nebbia su basso Veneto e neve su confinali altoatesine. Temperature in calo, massime tra 9 e 13. Al Centro molte nubi sulle regioni adriatiche con isolati piovaschi dal pomeriggio su basse Marche e Abruzzo; più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Sud tempo instabile quasi ovunque, salvo sulla Campania tirrenica; possibili nevicate fino a quote di bassa montagna dalla sera. Temperature in calo, massime tra 8 e 13.

MARTEDÌ 1 GENNAIO Al Nord tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche banco di nebbia sulle basse pianure. Qualche nube serale in Liguria. Temperature in calo, massime tra 6 e 11. Al Centro nuvolosità sulle regioni adriatiche in riassorbimento, più sole sugli altri settori ma con nubi in Toscana dalla sera. Temperature in calo, massime tra 7 e 11. Al Sud variabile su dorsale, Calabria e nord Sicilia con qualche pioggia o debole nevicata dai 700m ma in via di miglioramento; bello altrove. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO Al Nord bel tempo prevalente, salvo nebbie su basse pianure e qualche nube su Alpi orientali con nevischio sui confini alto atesini. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Centro variabile sui settori tirrenici, peggiora sulle adriatiche con precipitazioni che dalla sera diverranno nevose sino a quote collinari. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Sud peggiora dal pomeriggio con piogge sempre più diffuse; neve sui rilievi la notte sino a quote di alta collina. Temperature stabili, massime tra 10 e 13.

