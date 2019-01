Maltempo, allerta anche in Calabria e Sicilia: in arrivo venti di burrasca e neve

Il flusso di correnti fredde presente in quota e una nuova perturbazione proveniente dai Balcani porteranno nelle prossime ore ancora venti di burrasca sia sulle regioni settentrionali che su quelle meridionali e nevicate al centrosud.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Basilicata e Calabria in estensione a Campania e Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati.

La neve interesserà a partire dalla serata anche l'Abruzzo e il Molise, al di sopra dei 200 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Sempre dal tardo pomeriggio sono attesi venti forti con raffiche di burrasca su Veneto, Piemonte e Lombardia, specie sui settori alpini, e su Sicilia e Calabria.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull&rsquoItalia per i prossimi giorni.

GIOVEDI' 10 GENNAIO Al Nord bel tempo prevalente, salvo debole nevischio lungo i confini alto atesini. In giornata qualche lieve velatura in transito. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro instabile sull'Adriatico con piogge sparse e nevicate dai 200/400m, localmente più in basso. Più soleggiato sulle tirreniche. Temperature stabili, massime tra 6 e 9. Al Sud instabile su Molise, Puglia, Calabria e nord Sicilia con piovaschi sparsi e neve dai 400/800m, più sole sulla Campania. Temperature stazionarie, massime tra 7 e 10.

VENERDI' 11 GENNAIO Al Nord soleggiato salvo locali velature in transito e qualche sporadico fenomeno sulla Romagna, in serata anche sull'Alto Adige. Temperature in calo, massime tra 5 e 8. Al Centro residua instabilità sull'Adriatico con piogge sparse e nevicate fino a quote molto basse. Più soleggiato sulle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 6 e 8. Al Sud instabile su Molise, Puglia, Calabria e nord Sicilia con deboli piogge e nevicate dai 400/700m, più sole sulle altre zone. Temperature in diminuzione, massime tra 6 e 9.

SABATO 12 GENNAIO Al Nord soleggiato salvo sporadici addensamenti sulla Romagna, in serata nubi in aumento da ovest con neve lungo i confini alpini. Temperature stabili, massime tra 5 e 9. Al Centro bel tempo prevalente salvo residua variabilità sull'Adriatico, tra sera e notte nubi e piovaschi in arrivo sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 10. Al Sud nel complesso sereno o poco nuvoloso salvo variabilità e qualche piovasco residuo sulla Sicilia settentrionale. Temperature in lieve ascesa, massime tra 7 e 11.

