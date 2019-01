Meteo, maltempo in Calabria e Sicilia: domani allerta gialla sui versanti tirrenici

Una nuova perturbazione in arrivo sull'Italia porterà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo, con venti di burrasca sui settori alpini e sulle isole maggiori. Si prevede un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Abruzzo, sul settore costiero del Molise e sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.

La perturbazione è in arrivo dal nord Europa e investirà per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate: lo annuncia la Protezione civile, che segnala a partire da questa sera venti forti, con raffiche di burrasca, sui settori alpini del Piemonte e della Lombardia, in estensione a quelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

LUNEDI' 14 GENNAIO

Al Nord nubi su Alpi di confine con neve dai 900/1200m, in attenuazione in giornata; sole e ventoso in pianura. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16. Al Centro variabile al mattino con piovaschi su Marche, Abruzzo e basso Lazio; neve dai 1300m; migliora dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13. Al Sud instabile con piogge diffuse e neve dai 1200m, poi dal pomeriggio migliora in Campania con schiarite in estensione alle altre regioni entro la notte. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15.

MARTEDI' 15 GENNAIO

Al Nord torna il bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni e tersi, salvo qualche nube residua sull'Alto Adige. Temperature in calo, massime tra 10 e 13. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nube sparsa su Sardegna e regioni adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 12. Al Sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo qualche temporaneo addensamento in più sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 15.

MERCOLEDI' 16 GENNAIO

Al Nord inizialmente soleggiato, ma con nubi in estensione dalla Liguria alla Val Padana e con piovaschi sul Levante. Temperature in calo, massime tra 7 e 10. Al Centro inizialmente soleggiato, ma con tendenza a peggioramento su Toscana e Lazio, dove giungerà qualche pioggia lungo le coste. Temperature stabili, massime tra 10 e 13. Al Sud iniziale bel tempo, ma aumentano le nubi in giornata su regioni tirreniche e Sicilia con qualche pioggia in arrivo su Campania e Calabria. Temperature stabili, massime tra 11 e 15.

