Maltempo e freddo in arrivo al Centro Sud, neve sulla Calabria

L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull'Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i precedenti.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio, venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, e nevicate sparse a quote superiori a 500-800 metri su Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi appenninici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, allerta gialla sull'Abruzzo, sulla Basilicata, su gran parte della Puglia, su Calabria e Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Intanto, 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDI' 24 GENNAIO Al Nord residuo nevischio fino a bassa quota al mattino in Emilia Romagna. Nubi sparse altrove. Dal pomeriggio più asciutto ovunque. Temperature in rialzo, massime tra 4 e 8. Al Centro nuvoloso ma in prevalenza asciutto sul Tirreno, instabile su Sardegna, dorsale e Adriatico con pioggia e neve dai 300-700m. Venti forti. Temperature stabili, massime tra 7 e 10. Al Sud maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, neve fino a quote collinari, dai 600-900m. Venti forti. Temperature stabili, massime tra 9 e 11.

VENERDI' 25 GENNAIO Al Nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura sparsa e pochi addensamenti solo su Emilia Romagna e Triveneto. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 11. Al Centro poche nubi su Sardegna e tirreniche, nuvolosità irregolare su dorsale e Adriatico con pioggia e neve dai 200-400m. Venti tesi da nord. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 11. Al Sud ancora in prevalenza instabile con piogge e nevicate fino a quote collinari, dai 400-700m. Venti tesi. Temperature stabili, massime tra 9 e 12.

SABATO 26 GENNAIO Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche velatura in arrivo in giornata da est, più spessa nell’arco della sera. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento residuo in Abruzzo ma in rapido dissolvimento. Temperature stabili, massime tra 8 e 11. Al Sud ancora qualche piovasco su Adriatico e basso Tirreno ma in assorbimento in giornata, bel tempo altrove. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 12.

