Piogge, temporali e venti forti in Calabria e Sicilia: oggi allerta su entrambe le regioni

Peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni meridionali: lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che prevede dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali della Calabria e su quelli settentrionali e orientali della Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria e Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione Civile emana per domani allerta arancione per piogge e rischio idrogeologico anche su gran parte dell'Emilia-Romagna.

Allerta gialla valutata anche su alcuni bacini del Veneto, gran parte del Molise e su tutto il territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull&rsquoItalia per i prossimi giorni.

LUNEDI' 4 FEBBRAIO Al Nord ultimi fenomeni al mattino sull'Emilia Romagna con fiocchi dagli 800m, più sole altrove. Bel tempo prevalente dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Centro residua instabilità su Sardegna e regioni adriatiche con piovaschi e neve dai 900m. Verso sera ampie schiarite ovunque. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud spiccata instabilità con rovesci e locali temporali, specie tra Calabria e Sicilia, maggiori aperture sulla costa Campana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16.

MARTEDI' 5 FEBBRAIO Al Nord bel tempo su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, da segnalare il transito di qualche innocua velatura. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Centro torna il bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube sterile indugia sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud brutto tempo su Sicilia e Calabria con fenomeni anche forti sulle ioniche, maggiore variabilità sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 12 e 15.

MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO Al Nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, in nottata e al primo mattino qualche foschia o isolato banco di nebbia in Val padana. Temperature stabili, massime tra 9 e 12. Al Centro variabilità lungo l'Adriatico ma senza fenomeni degni di nota, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo, massime tra 9 e 13. Al Sud insiste l'instabilità su Sicilia e Calabria, coinvolta anche la Puglia e la dorsale con neve dai 700/1000m. Meglio in Campania. Temperature in calo, massime tra 10 e 13.

