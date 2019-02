Meteo, ancora maltempo al centro-Sud ma in settimana migliora su Sicilia e Calabria

Un veloce impulso freddo dai Balcani attraverserà le regioni meridionali nella giornata di lunedì, associato ancora a venti intensi e freddi e a qualche breve nevicata fino a quote basse. Nel frattempo al Nord e sul medio-alto versante tirrenico le temperature torneranno sensibilmente a salire.

In questa parte del Paese il mese di febbraio, e quindi anche l’inverno meteorologico, si concluderanno con un clima primaverile, temperature fino a 10 gradi al di sopra della norma e sostanziale assenza di precipitazioni: tra martedì e giovedì sulle regioni settentrionali e sulla Toscana si potrebbero toccare punte vicine ai 20 gradi, mentre sulle Alpi lo zero termico, che già oggi supera i 3000 metri sul settore centro-occidentale, salirà ulteriormente portandosi tra 3200 e 3500 metri.

Sarà una settimana all’insegna della nuvolosità su gran parte dell’Italia, con peggioramento, specie nel fine settimana, al centro-nord e sulle regioni tirreniche, parzialmente esteso anche al centro-sud, per chiudere poi, nel weekend, con un graduale miglioramento. Sono le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

A inizio settimana il cielo si presenterà nuvoloso un po' in tutte le regioni per passaggi di ampia copertura, comunque poco significativa e consistente, che non sarà in grado di creare fenomeni di pioggia. Su Calabria e Sicilia cielo poco nuvoloso, salvo annuvolamenti più consistenti attesi dal pomeriggio di martedì sull'area calabrese centro-meridionale e sulla parte tirrenica centro-orientale dell’isola; sul restante meridione bel tempo al mattino, ma con estesa copertura medio-alta in arrivo dalle ore pomeridiane.

Temperature minime in rialzo su gran parte del centro-nord peninsulare, ma anche nella bassa Sardegna e nella Calabria settentrionale; massime in aumento a nord-ovest, nelle regioni centrali adriatiche e nel meridione peninsulare. Venti da deboli a moderati di maestrale su Molise, regioni ioniche peninsulari e sulla Sicilia orientale.

Mercoledì previsti addensamenti compatti con deboli piovaschi su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, in esaurimento serale con decise schiarite; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo qualche nube in più attesa al mattino su Cilento, Basilicata e restante territorio calabrese, e, da fine giornata, sulla Toscana.

Nella giornata di giovedì diverse nubi basse in formazione su Toscana e Liguria con possibilità di qualche piovasco su quest’ultima; bel tempo altrove con annuvolamenti bassi e stratiformi in arrivo dalla sera su Veneto, Umbria e nord Lazio.

Venerdì rapido peggioramento al centro-nord e sulle regioni tirreniche meridionali con deboli piogge sulle relative zone del centro-sud, mentre nevicate diffuse interesseranno le aree alpine confinali; cielo generalmente sereno o con poche nubi sulle restanti zone. Sabato iniziale maltempo al meridione ma in successivo miglioramento ed ampio soleggiamento sul resto del paese.

