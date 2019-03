Maltempo, ancora forti venti e pioggia in arrivo in Calabria e Sicilia ma bel tempo nel weekend

Insisterà al Sud domani, provocando maltempo, la nuova perturbazione atlantica che ha già raggiunto le regioni del Nord e sta per causare un peggioramento anche al Centro. Mentre tra venerdì e sabato è previsto un generale aumento delle temperature. Queste le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it.

«Dopo il miglioramento del tempo anche al Sud causato dall’allontanamento della precedente perturbazione, un nuovo impulso di origine atlantica causerà condizioni meteo non favorevoli. Anche questo sistema nuvoloso - sottolineano - verrà accompagnato da venti intensi, specialmente sulle Alpi occidentali, sulle Isole e al Sud, dove potranno a tratti raggiungere forte intensità (con raffiche anche a 60-90 chilometri orari)».

Da giovedì pomeriggio sono previste nevicate a quote medio-alte sulle Alpi, mentre al Sud la situazione tenderà a migliorare a partire dalla fine della giornata. Fra venerdì e sabato - affermano i meteorologi - l’afflusso di aria più mite determinerà un generale sensibile rialzo termico».

Venerdì nella prima parte della giornata troveremo ancora precipitazioni sulle Alpi, specie nei settori settentrionali e di confine, con neve sopra i 1000-1500 metri. Al mattino qualche pioggia anche nel nord della Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Ampie schiarite nel resto del Paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si attenueranno su tutte le regioni.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede già dalla tarda serata di oggi venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, attesi venti da forti a burrasca nord-occidentali su Molise, Puglia e Basilicata, con mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale.

© Riproduzione riservata