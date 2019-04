Meteo, nubi su Calabria e Sicilia e nel weekend ritornano pioggia e temporali

Cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, maggiormente insistenti sui settori pianeggianti e sulle aree alpine del triveneto. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni su Romagna, Liguria e Piemonte meridionale. Quota neve sulle Alpi generalmente oltre i 1700 metri. Lo dicono le previsioni a media scadenza del serviizo meteo dell’Aeronautica militare, che per il Centro parlano di estesa copertura nuvolosa su tutta l’area, con piogge più diffuse ed insistenti al pomeriggio dove saranno possibili anche temporali.

Dalla sera rapida attenuazione dei fenomeni specie su regioni adriatiche ed in Umbria. Inoltre, molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari con precipitazioni anche a carattere temporalesco su Campania e coste di Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia locali annuvolamenti compatti daranno luogo ad isolati piovaschi. Sul resto del sud cielo da poco a parzialmente nuvoloso con piogge sparse, più diffuse sul Molise; generale attenuazione serale dei fenomeni.

Le temperature minime saranno in rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, aree ioniche e sul resto della Sicilia, in lieve calo invece su Emilia e Toscana, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, Calabria e Sicilia, in diminuzione altrove.Venti da deboli a moderati da ovest sulla Sardegna e al sud, in rotazione serale da nord-ovest sull'isola e da sud-ovest sulle regioni meridionali; deboli di direzione variabile altrove. Mari da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale, mare e canale di Sardegna; poco mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini. Queste le previsioni per i prossimi giorni:

GIOVEDÌ 11: cielo molto nuvoloso al centro-nord con precipitazioni diffuse che specie al pomeriggio risulteranno localmente anche a carattere temporalesco, in particolare su Emilia-Romagna e regioni centrali. Al sud nuvolosità irregolare a tratti intensa con piogge sparse e locali temporali al pomeriggio su aree tirreniche e Puglia centrale. Generale parziale attenuazione dei fenomeni al centro-sud.

VENERDÌ 12: molte nubi sulle regioni centrali con precipitazioni diffuse fino al tardo pomeriggio, localmente anche a carattere temporalesco. Al nord cielo parzialmente nuvoloso con piogge sparse e nevicate sull'arco alpino generalmente oltre i 1500 metri; dalla sera attenuazione dei fenomeni ad eccezione delle aree alpine centro-orientali. Al sud precipitazioni dapprima sulla Campania in successiva estensione alle restanti aree, con fenomeni al pomeriggio anche a carattere temporalesco; parziale attenuazione della fenomenologia dalla sera.

SABATO 13 E DOMENICA 14: estesa copertura nuvolosa su buona parte del Paese con precipitazioni sulle regioni nord- occidentali, Sardegna, Lazio, Abruzzo ed al sud. Dalla sera persistenza dei fenomeni al nord-ovest e in attenuazione altrove. Quota neve sull'arco alpino generalmente oltre i 900 metri. Nella giornata di domenica ancora condizioni di maltempo al centro-sud e sulle aree nordoccidentali. In particolare su queste ultime la neve cadrà generalmente oltre i 1000 metri; assorbimento rapido dei fenomeni a partire dal nord dal pomeriggio. Cielo parzialmente nuvoloso al nord-est.

