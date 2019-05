Maltempo in arrivo al Sud, in Sicilia e Calabria pioggia e temperature sotto la media

Sarà una settimana nel segno dell'instabilità atmosferica quella che si apre domani, con un clima fresco per il periodo. Ad affermarlo sono i meteorologi di Meteo Expert. "La perturbazione numero 5 di maggio, responsabile in queste ore di molte piogge, venti in intensificazione e ingresso di aria più fredda con temperature in calo anche sensibile - affermano i meteorologi - sta dando vita a una intensa circolazione ciclonica che rimarrà nei pressi della nostra Penisola anche per gran parte della prossima settimana".

"Ci attendono quindi altri giorni con tempo tra il variabile e l'instabile, specie al Centrosud, e con un clima fresco per la stagione". Da mercoledì, secondo gli esperti, le temperature torneranno a salire fino a venerdì, quando è attesa una giornata di tregua da nord a sud.

Questa relativa tranquillità meteorologica durerà però poco: già sabato si affaccerà da ovest una nuova perturbazione con tempo in peggioramento a iniziare dal Nordovest.

