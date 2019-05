Meteo, in arrivo il caldo estivo in Sicilia ma fra qualche giorno

Ultimo strascico di maltempo. Nelle prossime ore l'Italia sarà interessata da un'irruzione polare che, come riferisce il sito www.iLMeto.it, porterà freddo soprattutto in Lombardia meridionale, Liguria di Levante e tutto il Nord Est, basso Veneto, Emilia e Venezia Giulia. Possibili forti temporali, nubifragi e qualche grandinata.

Condizioni che peggioreranno anche in Centro Italia sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e sulle Marche, con temperature simili all'autunno.

Va migliorando, invece, la situazione al Sud e in Sicilia con meno piogge anche se le temperature si manterranno comunque sotto la media stagionale.

Da venerdì 31 e per il successivo weekend, l’Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si registreranno già valori quasi estivi mentre temperature più fresche e instabili al Sud dove sarà presente il vortice ciclonico che sembra stazionarvi per più giorni.

In Sicilia per il primo caldo estivo occorrerà attendere i primi giorni di giugno.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 28 MAGGIO Al Nord schiarite al mattino al Nordovest, nubi e qualche pioggia su Nordest ed Emilia. Dal pomeriggio instabilità temporalesca piuttosto diffusa. Temperature in ascesa, massime tra 19 e 24. Al Centro variabile al mattino con piovaschi tra Lazio e Marche; pomeriggio con instabilità temporalesca sui monti. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud residua instabilità sulle regioni tirreniche, in esaurimento; pomeriggio con frequenti acquazzoni lungo i rilievi. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

MERCOLEDI' 29 MAGGIO Al Nord schiarite al Nordovest, molte nubi altrove con precipitazioni diffuse; nevicate sulle Alpi centro-orientali dai 1500-1700m. Temperature in calo specie al Nordest, massime tra 17 e 22. Al Centro instabile con temporali su Toscana, Umbria e Marche, dal pomeriggio piovaschi anche su Lazio e Abruzzo. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 20. Al Sud variabilità con qualche pioggia su Campania, bassa Calabria e Sicilia; tempo migliore altrove con ampie schiarite. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.

GIOVEDI' 30 MAGGIO Al Nord tempo migliore con ampie schiarite, salvo maggior nuvolosità sul Nordest con locali fenomeni su Romagna e Prealpi. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25. Al Centro moderata instabilità lungo il versante adriatico e la dorsale con piogge e rovesci. Più soleggiato sul settore tirrenico. Temperature in ripresa, massime comprese tra 18 e 23. Al Sud condizioni di variabilità con acquazzoni più probabili tra Molise, rilievi campani, Lucania e Puglia garganica. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 23.

