Ferragosto rovente al Sud, picco di caldo e afa su Calabria e Sicilia

Picco di caldo agostano tra oggi e martedì, in particolare nelle regioni centro-meridionali e nelle isole con punte massime di 39-41 gradi e afa alle stelle. La conferma arriva dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com.

La città più rovente è Terni con 41 gradi, seguono Foggia con 40 gradi, 39 a Benevento, Cosenza e Nuoro, 38 a Firenze, Bologna, Ferrara, Forlì, Perugia, Frosinone, l’Aquila, Avezzano, Matera; 37 a Roma, Caserta, Potenza, Caltanissetta, Ragusa, Catania e Lecce. Si soffre di più nelle aree interne della Penisola, mentre le brezze marine offrono un pò di sollievo nelle zone costiere.

Molto afoso anche in Pianura Padana, ma in generale in tutte le grandi aree urbane, specie nella ore serali e notturne. In Nord Italia tuttavia a partire da domenica sera l’alta pressione cederà il passo a una nuova perturbazione atlantica che porterà temporali a cominciare dai rilievi alpini e prealpini, che assumeranno anche carattere di nubifragio con grandinate e raffiche di vento anche superiori ai 70-90 chilometri orari.

Successivamente il maltempo raggiungerà anche la Pianura Padana. Tra 14 e 16 agosto, indicano i meteorologi, dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre che regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi. Qualche instabilità potrebbe persistere solo sull'estremo Nord-Est, a ridosso delle Alpi, e sull'Appennino centro-meridionale.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 12 AGOSTO: al Nord tempo instabile sulle Alpi, specie occidentali, con temporali a tratti anche forti al pomeriggio, in parziale sconfinamento sulle Prealpi. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 34. Al Centro giornata soleggiata e molto calda con velature serali sulla Toscana. Temperature in ulteriore rialzo, massime comprese tra 34 e 38. Al Sud ulteriore intensificazione del caldo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 34 e 38. Clima afoso lungo le zone costiere.

MARTEDÌ 13 AGOSTO: al Nord peggiora dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale a pianure e coste del Triveneto. Tempo più stabile altrove. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34. Al Centro prevalente soleggiamento, salvo innocua nuvolosità alta e stratiforme in transito a partire da Ponente. Temperature

in contenuto calo ma clima ancora molto caldo, massime tra 31 e 35. Al Sud persiste l’alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi. Clima molto caldo. Temperature stabili, valori compresi tra 34 e 38.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: al Nord giornata stabile e ampiamente soleggiata, salvo innocue velature di passaggio e addensamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature in calo, massime tra 27 e 31. Al Centro perlopiù soleggiato al mattino, condizioni di locale instabilità pomeridiana con nubi e rovesci in sviluppo a ridosso dell’Appennino. Temperature in deciso calo, massime tra 27 e 31. Al Sud condizioni di bel tempo al mattino, nubi e isolati acquazzoni a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 30 e 34.

