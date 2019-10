Meteo, torna il maltempo in tutta Italia: piogge e temporali in Calabria e Sicilia

Dopo una brevissima pausa, torna il maltempo in tutta Italia. Un vortice di bassa pressione si sta per abbattere sul nostro Paese e porterà un peggioramento nel corso della domenica, come spiega il sito ilMeteo.it. Massima attenzione tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana ma il maltempo non risparmierà l'area tirrenica, la Calabria e la Sicilia.

Domani, previste piogge, anche a carattere temporalesco, e forte vento. Le temperature subiranno nuovamente un calo. Il maltempo proseguirà anche nelle giornate di martedì e mercoledì.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 7 OTTOBRE: al Nord il mattino residue piogge su Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna, poi ampie schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. Al Centro avvio perturbato con piogge diffuse, rapido miglioramento nel corso del pomeriggio ad iniziare da Nord fino a cieli poco nuvolosi. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 22. Al Sud tempo instabile con piogge e temporali, ma con fenomeni in esaurimento serale da Nord, salvo che su Sicilia e Stretto. Temperature in calo, massime tra 19 e 24.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE: al Nord tempo nel complesso soleggiato ma annuvolamenti irregolari, più diffusi e compatti a ridosso della fascia prealpina. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 21. Al Centro ampi spazi soleggiati, eccezion fatta per residui addensamenti sulle coste adriatiche in dissolvimento dal pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 18 e 24. Al Sud insistono rovesci anche temporaleschi su Calabria ionica e Sicilia orientale, tempo soleggiato altrove. Temperature in locale aumento, massime tra 20 e 25.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE: al Nord nuvolosità in generale aumento con piogge tra pomeriggio e sera sui settori alpini e in modo sporadico sulle zone di pianura. Temperature stabili, massime tra 17 e 21. Al Centro tempo soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche, piogge dalla sera su alta Toscana. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 24. Al Sud insiste dell’instabilità sui versanti ionici e Sicilia, condizioni soleggiate sul resto dei settori. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26.

