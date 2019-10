Meteo, l'autunno entra nel vivo: mercoledì calo di temperature in Calabria e Sicilia

L’autunno si prepara a entrare nel vivo: una perturbazione è in arrivo fra lunedì sera e martedì, portando al Centro-Nord piogge e temperature più basse, mentre mercoledì toccherà anche le regioni del Sud tra cui Calabria e Sicilia.

«Il campo di alta pressione posizionatosi da ormai diversi giorni sul Mediterraneo e che ha favorito un’altra fase di tempo complessivamente stabile e piuttosto mite, andrà rapidamente indebolendosi già dalle prossime ore per l’arrivo di masse d’aria più umide ed instabili di origine atlantica», dice il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo.

Fra il pomeriggio e la serata di lunedì si prevedono le prime piogge tra Liguria, basso Piemonte, alta Toscana e Lombardia occidentale; martedì ancora su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, dove i temporali saranno intensi sulle aree costiere. Piogge in serata anche su Triveneto, Emilia-Romagna, Italia Centrale, Campania settentrionale e Sardegna.

Nuvolosità irregolare e schiarite sulle restanti regioni, ma ancora in un contesto stabile e senza precipitazioni. Mercoledì residue piogge all’estremo Nord-Est e sul basso Tirreno, mentre altrove si prevedono miglioramenti, con schiarite dal pomeriggio.

Sempre dall’inizio della settimana, prosegue il meteorologo, «l'arrivo di masse d’aria di origine atlantica causerà anche un graduale calo delle temperature al Nord Italia e sul versante tirrenico», come massime al di sotto 16-20 gradi da martedì in poi. Temperature ancora miti, invece, su medio-basso Adriatico, Sud e isole, dove valori più autunnali dovrebbero fasr snetire a partire da mercoledì.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 14 OTTOBRE: al Nord molte nubi con qualche pioggia sulla Liguria; tendenza a peggioramento sul resto del Nordovest, meglio altrove. Temperature in lieve calo a ovest, massime tra 18 e 22. Al Centro nubi sparse sui versanti tirrenici, in aumento a partire dalla Toscana con prime piogge notturne. Maggiori schiarite sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 22 e 26. Al Sud resiste l’alta pressione con ampie zone di sereno ovunque, alternate a locali annuvolamenti. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 22 e 26.

MARTEDÌ 15 OTTOBRE: al Nord peggiora a partire da ovest con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulla Liguria. Fenomeni in estensione serale al Triveneto. Temperature in calo, massime tra 17 e 22. Al Centro peggiora su Sardegna e regioni tirreniche con acquazzoni e qualche temporale, anche forte in Toscana. Asciutto sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 20 e 25. Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Peggioramento serale su Campania e Sicilia meridionale. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE: al Nord residua instabilità sul Triveneto con piogge soprattutto su rilievi e Venezia Giulia. Tempo in miglioramento altrove. Temperature in rialzo specie a ovest, massime tra 18 e 22. Al Centro nubi irregolari, specie sui versanti adriatici ma con basso rischio di pioggia. Ampie schiarite in giornata. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 23. Al Sud instabile sui versanti tirrenici con piogge sparse, in miglioramento. Asciutto altrove con ampio soleggiamento. Temperature pressoché stabili, massime tra 20 e 25.

© Riproduzione riservata