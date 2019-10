Meteo, nuova ondata di maltempo nel weekend: piogge in Calabria

Dopo le piogge di oggi sul gran parte del centro nord, domani la perturbazione si sposta verso oriente abbandonando la nostra penisola e favorendo un generale miglioramento del tempo.

Ma sabato torna la pioggia al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, compresa la Liguria, zone in cui il maltempo insisterà anche nella giornata di domenica. Le temperature nei prossimi giorni oscilleranno intorno ai valori medi stagionali. Sono le previsioni di Meteo Expert.

Domani, secondo gli esperti, ci sarà una «alternanza tra sole e nuvole al Sud con isolati rovesci e temporali su Campania e Calabria, specie al mattino, sul resto d’Italia sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso». Giovedì sono previste «nuvole al Nord, Toscana, Calabria e Sicilia ma alternate a sprazzi di sole e senza piogge. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia».

Venerdì si vedranno, invece, i primi effetti di una nuova perturbazione che coinvolgerà l’Italia nel fine settimana. Sarà una giornata nel complesso soleggiata su gran parte del Centro-Sud e delle Isole, nuvolosa in Toscana e al Nord, specialmente al Nord-Ovest dove ci sarà anche qualche pioggia isolata.

«Il peggioramento, con precipitazioni significative, avrà inizio nella notte al Nord-Ovest per poi coinvolgere sabato in giornata anche il Triveneto e più marginalmente l’Emilia e il medio Tirreno - sottolinea Meteo Expert -. Saranno possibili fenomeni anche a carattere di temporale nel settore ligure e piogge localmente abbondanti a ridosso delle Prealpi e nelle pianure adiacenti. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo termico al Nord e in Toscana e da un’intensificazione dei venti meridionali».

«Domenica resistono le schiarire al Sud e in Sicilia ma il tempo sarà all’insegna dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, sul settore ligure, nel Lazio, in Lombardia e nelle regioni di Nord-Est. Questa perturbazione potrebbe aprire la strada ad un periodo più prolungato di tempo instabile e localmente anche perturbato, tipicamente di stampo autunnale».

