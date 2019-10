Meteo, su Sicilia e Calabria ancora bel tempo: al Nord arrivano le piogge

Italia ancora spaccata in due dal meteo. Lunedì ancora condizioni di bel tempo prevalente al Sud, con solo locali nebbie o nubi basse tra Puglia e Basilicata. Temperature stabili su Sicilia e Calabria, massime tra 23 e 27. Maltempo invece al Nordovest con piogge e temporali localmente intensi. Temperature in rialzo ad Est, massime tra 19 e 25. Al Centro molte nubi in Toscana con rovesci in Appennino. Tempo stabile e soleggiato sulle altre regioni, salvo nebbie nottetempo.

Martedì al Nord residue piogge in esaurimento entro la serata. Tempo più soleggiato altrove pur con banchi di nebbia in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con nebbie e foschie nottetempo e al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27. Tra Calabria e Sicilia caldo e bel tempo ovunque con al più qualche innocua velatura in transito e locali nebbie durante le ore più fredde. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27.

Migliora il tempo mercoledì. Al Nord ampi spazi soleggiati eccezion fatta per nebbie e nubi basse in Valpadana al mattino. Piogge a fine giornata tra Liguria e Piemonte. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con nebbie e foschie sulle coste adriatiche. Peggiora entro sera in Sardegna. Temperature stabili, massime tra 23 e 27. Al Sud caldo e bel tempo ovunque con al più qualche innocua velatura in transito e locali nebbie al primo mattino. Temperature perlopiù stabili, massime tra 23 e 28.

