Domenica soleggiata in Calabria e Sicilia ma domani in arrivo nuvole e qualche pioggia

Una domenica soleggiata al Sud ma domani sarà più nuvoloso con quale pioggia in Calabria. Sono queste le previsioni del tempo di 3bmeteo.com. Oggi al Nord maltempo con precipitazioni diffuse, nevose su Ovest Alpi e Alto Adige verso i 500-700m di quota. Temporali sulla Liguria. Temperature in diminuzione, massime tra 6 e 11. Al Centro peggiora sulla Toscana con rovesci diffusi, piogge in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio dalla serata/notte, meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17.

Al Sud prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati. Tendenza ad aumento della nuvolosità sul basso Tirreno. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.

Sempre secondo le previsioni di 3bmeteo.com domani al Nord miglioramento e maggiori schiarite sulle regioni di Nordovest, fenomeni residui al Nordest, piogge ancora a tratti moderate sulla Romagna. Temperature in aumento, massime tra 9 e 13. Al Centro cielo molto nuvoloso con instabilità, acquazzoni sparsi che localmente assumeranno anche carattere temporalesco. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.

Al Sud transito di diffuse velature. Nubi a tratti più consistenti sulla Calabria ionica con locali deboli piogge. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20.

© Riproduzione riservata