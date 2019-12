Meteo, domani piogge su Sicilia e Calabria e nel weekend forte maltempo

Una prima e moderata perturbazione da domani, con piogge specialmente al Nordovest; un secondo e più forte 'impulso' di maltempo da venerdì, con neve sulle Alpi e piogge in estensione alle regioni centrali tirreniche. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi di 3bmeteo.com.

«Nel corso della settimana l’area di bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino - avanzerà a fatica verso est, ostacolata dall’alta pressione balcanica che riuscirà contemporaneamente ad indebolirla, ma avrà la spinta sufficiente per attraversare la Stivale e distribuire giovedì qualche pioggia anche al Centrosud, oltre ad un parziale ridimensionamento delle temperature che si manterranno comunque su valori superiori alle medie del periodo».

Nel dettaglio, domani nubi e piogge riusciranno a coinvolgere sia le isole maggiori che la bassa Calabria ionica. Diramata allerta gialla su tutta la Sicilia. In questo contesto le regioni settentrionali continueranno a vedere nubi e qualche locale pioggia, specie al Nordovest, con neve solo dai 1500/1800m, mentre il sole riuscirà ad interessare gran parte delle regioni adriatiche.

Forte maltempo è invece previsto tra venerdì e sabato: «dopo l'instabilità determinata dal vortice mediterraneo - spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com - la saccatura atlantica affonderà con maggiore decisione sul comparto centrale del Mediterraneo. Il tempo peggiorerà sensibilmente sull'Italia a iniziare dalle regioni più occidentali e fin dalla mattinata di venerdì, poi piogge, rovesci e temporali anche intensi si trasferiranno gradualmente sulle regioni centrali e infine nella giornata di sabato anche al Sud. L’evoluzione sarà accompagnata da forti venti meridionali e un calo termico che consentirà alla neve di cadere abbondante fino a quote medie sulle Alpi».

LE PREVISIONI

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE: al Nord molte nubi al Nordovest con piogge e locali rovesci a carattere intermittente, meglio altrove. Neve sui settori alpini occidentali oltre 1500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 14. Al Centro peggiora in Sardegna con piogge e rovesci, nubi e deboli piogge in arrivo anche sulle tirreniche, meglio a est. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Sud nuvolosità in aumento con piogge su bassa Sicilia e Ioniche in estensione a fine giornata su Campania e Basilicata. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE: al Nord nuvolosità diffusa con piogge più probabili al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia; più asciutto in Romagna. Neve su Ovest Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 14. Al Centro molto nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti in attenuazione serale sui settori peninsulari. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 12 e 16. Al Sud tempo instabile con piogge e rovesci a carattere intermittente, fenomeni in

graduale attenuazione serale. Temperature stabili o in lieve flessione, massime tra 14 e 18.

VENERDÌ 20 DICEMBRE: al Nord diffuso maltempo al Nordovest con piogge, temporali e abbondanti nevicate sulle Alpi dai 1200m, peggiora anche altrove entro sera. Temperature in calo, massime tra 7 e 13. Al Centro peggiora su Sardegna e Toscana con rovesci e temporali in estensione serale anche a Umbria e Lazio. Meglio altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15. Al Sud ampie schiarite in giornata, peggiora tra la sera e la notte su Campania e ovest Sicilia con piogge e rovesci. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 18

