Meteo, maltempo con piogge e venti di burrasca su Calabria e Sicilia: migliora a Natale

La perturbazione atlantica che ha colpito l’Italia farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore, con piogge sulle regioni meridionali e venti forti su buona parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: a partire dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti forti, su Sicilia e Calabria.

Attesi inoltre venti da burrasca a burrasca forte su Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini in Campania e per rischio idraulico sulla Pianura emiliana centrale in Emilia-Romagna.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 23 DICEMBRE: al Nord tempo stabile e ampiamente soleggiato in Liguria e in Pianura Padana, variabilità e qualche nevicata sulle Alpi confinali dai 900-1000 m. Temperature stabili, massime tra 10 e 14. Al Centro giornata in gran parte soleggiata, salvo annuvolamenti diurni sull'Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud nuvolosità irregolare con rovesci o temporali sparsi sul versante tirrenico e sulla Puglia adriatica, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 11 e 16.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE: al Nord nuvoloso con deboli nevicate sulle Alpi di confine dai 900-1000 metri, tempo soleggiato e qualche velatura in Pianura Padana e lungo le coste. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Centro nubi basse sulla Toscana dal pomeriggio, con isolate pioviggini, specie a ridosso dei rilievi. Più sereno altrove. Temperature in calo, massime tra 9 e 13. Al Sud condizioni di variabilità e qualche piovasco su Gargano e coste tirreniche, più sole sul resto del Meridione. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 15.

MERCOLEDIÌ 25 DICEMBRE: al Nord sole al Nordovest e, in generale, sulla Pianura padana. Nubi residue su Alpi orientali con debole neve su aree confinali oltre i 1000 metri. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 14. Al Centro modesti annuvolamenti al mattino tra Toscana, Ovest Umbria e alto Lazio, poi ampie schiarite ovunque. Temperature in aumento, massime tra 11 e 16. Al Sud nubi residue tra mattina e pomeriggio su Calabria e Puglia con qualche piovasco isolato. Ampi rasserenamenti altrove. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17.

© Riproduzione riservata