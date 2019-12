Maltempo, ecco il freddo: temperature giù anche in Sicilia e Calabria

Dopo un Natale insolitamente caldo, il freddo potrebbe raggiungere l'Italia nel corso di questo fine settimana. Domani una debole perturbazione attraverserà la Penisola, comunque accompagnata da pochissime precipitazioni. Il freddo dovrebbe aiutare anche la stagione sciistica, che vede tanta neve sulle Alpi ma con un manto di tipo 'primaverile' che già a metà giornata si presenta farinoso. Al Sud instabile sui versanti adriatici, ionici e Sicilia con rovesci di neve. Anche sulla Calabria tempo instabile.

Mentre sugli Appennini la neve è scarsissima se non praticamente inesistente. Tra sabato e domenica Meteo.it prevede intensi e freddi venti da nord-est che investiranno il nostro Paese: al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, nel fine settimana, è quindi atteso un brusco calo delle temperature, accompagnato da piogge sparse e nevicate fino a quote molto basse.

Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale, su cui trascinerà una massa d’aria insolitamente calda. Gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna: si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali.(ANSA).

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Al Nord spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti, più diffusi sul Nord-Est; neve sulle Alpi di confine oltre 1000-1500 m. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 12. Al Centro nuvolosità variabile con qualche fenomeno sulla Sardegna; tra sera e notte peggiora sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve calo sulle adriatiche, massime tra 11 e 15. Al Sud nubi irregolari, più compatte tra Calabria e Sicilia; peggiora dalla notte su Molise, Puglia e Basilicata. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 17

SABATO 28 DICEMBRE

Al Nord nuvolosità irregolare tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; tempo stabile e ben soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 8 e 11. Al Centro nuvolosità diffusa sulle regioni adriatiche con precipitazioni sull'Abruzzo, nevose fino a 200-400 m in serata; soleggiato altrove.Temperature in netto calo sulle adriatiche, massime tra 8 e 15. Al Sud peggiora sui versanti adriatici, ionici e Sicilia con rovesci di neve in Appennino fino a quote di bassa collina. Temperature in calo, massime tra 9 e 14.

DOMENICA 29 DICEMBRE

Al Nord tempo stabile e soleggiato, specie sulle Alpi, qualche nube o banco di nebbia in Val Padana. Temperature in

diminuzione, massime tra 6 e 9. Al Centro nuvolosità ancora diffusa sulle regioni adriatiche con precipitazioni sull'Abruzzo, nevose fino a quote di bassa collina; bello altrove.Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 6 e 11. Al Sud instabile sui versanti adriatici, ionici e Sicilia con rovesci di neve in Appennino fino a quote di bassa collina. Temperature in calo, massime tra 6 e 12.

