Tempo variabile al Sud con pioggia in Calabria da mercoledì

Sarà una prima parte di settimana con tempo variabile e qualche pioggia al Sud, soprattutto in Calabria: sono queste le previsioni del tempo comunicate da 3bmeteo.com comunica sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 28 GENNAIO Al Nord rasserena dal pomeriggio eccetto che sulle Alpi di confine ancora interessate da fiocchi sino a medio-bassa quota; fenomeni mattutini su FVG e Liguria. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro molte nubi sulle Tirreniche con locali precipitazioni sulle interne. Asciutto con maggiori aperture a Est. Temperature stabili, massime tra 13 e 16. Al Sud irregolarmente nuvoloso tra Tirreniche e Appennino con locali fenomeni; nubi di passaggio sui restanti settori. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

MERCOLEDI' 29 GENNAIO Al Nord tempo perlopiù stabile e soleggiato salvo nuvolosità irregolare lungo i confini alpini con neve fino a quote basse. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15. Al Centro nuvolosità variabile su Sardegna e Lazio ma senza fenomeni; più sole sulle regioni adriatiche e in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16. Al Sud variabilità su Campania e Calabria tirrenica con locali piogge, meglio altrove ma con tendenza a peggioramento sui settori adriatici. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

GIOVEDI' 30 GENNAIO Al Nord mattinata soleggiata, più variabilità dal pomeriggio con possibilità di locali fenomeni sul Alpi confinali e Levante ligure. Temperature in calo, massime tra 9 e 13. Al Centro bel tempo ma con nubi in arrivo entro sera da Ovest con locali fenomeni su Toscana, Umbria e interne laziali. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16. Al Sud ancora variabile sui settori tirrenici con al più qualche isolato debole fenomeno; più soleggiato su basso Adriatico e Ionio. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.

