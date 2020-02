Meteo, il maltempo va in pausa: nel weekend caldo anomalo in Calabria e Sicilia

Le basse temperature di questi giorni sono state solo una breve parentesi di freddo: sta infatti per ritornare il caldo anomalo e l’inverno andrà nuovamente in pausa, secondo quanto informa il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Dopo il gennaio più caldo di sempre a livello globale e «archiviata l’irruzione fredda di mercoledì che ha portato aria d’inverno e neve a quote basse su alcune zone del Centrosud - sottolinea - ora rimonta l’anticiclone e la stagione invernale tornerà ad assopirsi».

«Fino al weekend, in particolare - aggiunge Ferrara - ci sarà sole prevalente con al più qualche nube residua al Sud e addensamenti tra Toscana, Liguria e Piemonte. Domenica nubi in ulteriore aumento al Nord e lungo le regioni tirreniche, ma con precipitazioni al più deboli ed isolate. Le temperature saranno in nuovo inesorabile aumento e tornerà altresì a peggiorare la qualità dell’aria nei grandi centri urbani e in generale sulla Pianura Padana».

La prossima settimana, invece, l’Italia sarà lambita da una potente tempesta che investirà mezza Europa. «Tra domenica e martedì - precisa il meteorologo di 3bmeteo.com - colpirà le Isole Britanniche, Francia, Olanda, Belgio, quindi anche Germania, Danimarca, Scandinavia e successivamente gli Stati orientali saranno interessati da piogge, rovesci ma soprattutto forti venti di Ponente, con raffiche anche di oltre 100km/h, possibili danni e disagi. L’Italia verrà appena lambita con una ventilazione a tratti sostenuta da Ovest, nuvolosità irregolare al Nord e sui versanti tirrenici ma con poche piogge e in un contesto climatico ancora relativamente mite per il periodo».

LE PREVISIONI

VENERDÌ 7 FEBBRAIO: al Nord condizioni atmosferiche in prevalenza soleggiate, ad eccezione di qualche nuvola sparsa in formazione sulla Liguria, specie dalla sera. Temperature in lieve aumento, massime tra 10 e 14. Al Centro ampiamente soleggiato, salvo un po' di nuvolosità in arrivo sulla Toscana, specie settentrionale. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 14. Al Sud condizioni di Sole prevalente, eccezion fatta per qualche annuvolamento tra Puglia, Basilicata e Nord Sicilia. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 14.

SABATO 8 FEBBRAIO: al Nord prevalenza nuvoloso al Nordovest, specie sulla Liguria, in prevalenza soleggiato su Alpi, Emilia Romagna e Triveneto. Temperature stazionarie, massime generalmente tra 9 e 13. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo innocui addensamenti sull'alta Toscana e lungo l’Adriatico. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 11 e 15. Al Sud bel tempo prevalente; qualche addensamento sparso tra Puglia e dorsale ma non sono previsti fenomeni. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 16.

DOMENICA 9 FEBBRAIO: al Nord nuvolosità irregolare su Valpadana e Liguria, anche compatta al Nordovest, più soleggiato su Alpi e Nordest. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 8 e 12. Al Centro un po' di nuvole su Sardegna, Toscana e a tratti sul Lazio ma senza fenomeni, più soleggiato lungo l’Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 12 e 15. Al Sud poche velature e locali addensamenti sulle regioni tirreniche, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature senza variazioni, massime tra 12 e 16.

