Meteo, in arrivo due perturbazioni al Centro-Sud: tempo instabile su Sicilia e Calabria

Stiamo per assistere ad una graduale sconfitta dell’alta pressione che verrà cacciata dal flusso perturbato Nordatlantico che ha tutto l’intenzione di scendere di latitudine, influenzando il tempo anche sull'Italia.

Fino a venerdì, due perturbazioni colpiranno principalmente il Centro-Sud (settore tirrenico) con rovesci sparsi e nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri. Nel fine settimana, una perturbazione più intensa interesserà il Nord e parte del Centro.

La giornata di sabato partirà con un tempo soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio invece assisteremo ad un rapido peggioramento del tempo con nubi in aumento al Nord e in Toscana e prime piogge al Nordovest.

Domenica il fronte perturbato si estenderà al resto del Nord, alla Toscana, all’Umbria e fino al Lazio. Le piogge risulteranno moderate o forti su Lombardia e Nordest, la neve scenderà copiosa sulle Alpi a partire dagli 800 metri circa. Qualche rovescio interesserà anche Toscana, Lazio e Umbria.

LE PREVISIONI

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO: al Nord soleggiato ma con un nuovo aumento delle nubi e fenomeni in arrivo su Liguria e Alpi, ivi con neve sino in collina sulle confinali. Temperature in calo, massime tra 9 e 14. Al Centro bel tempo, ma torna a peggiorare dal pomeriggio/sera con fenomeni specie sulle tirreniche; neve sotto i 1000m. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Al Sud residua instabilità al mattino sul basso Adriatico, meglio nel pomeriggio; nuovo peggioramento dalla sera, specie a Ovest. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO: al Nord bel tempo, salvo una maggiore variabilità sui rilievi valdostani con locali precipitazioni. Asciutto e soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 13 e 16. Al Centro nubi residue sull'Adriatico in graduale attenuazione, più sole su Sardegna e resto della Penisola. Temperature in aumento, massime tra 14 e 19. Al Sud instabile al mattino sul versante tirrenico con rovesci in graduale attenuazione; pomeriggio a tratti piovoso sulla Puglia, meglio altrove. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20.

SABATO 29 FEBBRAIO: al Nord avvio di giornata stabile, poi nubi in generale aumento con piogge in arrivo dalla sera. Neve sulle Alpi dai 700/800 metri. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 13. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per l’alta Toscana dove sono attese piogge dalla sera. Temperature invariate, massime tra 14 e 18. Al Sud cieli in genere sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più al mattino sulle tirreniche, in dissolvimento nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20.

© Riproduzione riservata