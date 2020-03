Maltempo in arrivo al Sud, in Sicilia e Calabria previsti forti temporali

Ancora maltempo in Sicilia: un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle ore 24 di oggi è stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana. Il livello di allerta meteo è giallo per rovesci e temporali.

Acquazzoni sono previsti tra Calabria e Sicilia. Temperature in calo, massime tra 9 e 14, più alte in Sicilia. Domani al Sud condizioni di spiccata variabilità con rovesci specie su Molise, Gargano, bassa Calabria e Sicilia orientale; neve fino in collina. Temperature in calo, massime tra 7 e 13.

E mercoledì ancora maltempo tra Sicilia e bassa Calabria con rovesci e temporali anche intensi, a fine giornata peggiora altrove, neve in collina. Temperature in calo, massime tra 8 e 12.

