Meteo, ritorna il maltempo al Sud: forti venti in arrivo su Sicilia e Calabria

Piogge abbondanti sul Piemonte e l'Emilia Romagna e forti venti sulle estreme regioni del Sud. I fenomeni sono attesi dal primo mattino di domani, secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile.

Precipitazioni abbondanti sono previste soprattutto a ridosso dei rilievi su Piemonte ed Emilia-Romagna. Mentre venti da forti a burrasca soffieranno dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione nel corso del pomeriggio alla Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, allerta gialla sul Piemonte occidentale, sull'area meridionale dell’Emilia-Romagna, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su gran parte della Puglia.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 20 APRILE: al Nord il mattino molte nubi e piogge estese a gran parte dei settori, tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dalla regioni di Nord-Est. Temperature in calo, massime tra 14 e 18. Al Centro condizioni di generale maltempo con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e localmente intense. Temperature in calo, massime tra 15 e 18. Al Sud tempo in generale peggioramento con piogge sparse sulle Peninsulari. Qualche fenomeno anche su ovest Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 23.

MARTEDÌ 21 APRILE: al Nord molte nubi con residue piogge il mattino sul Nord-Ovest ed Emilia-Romagna; qualche schiarita su estremo Nord-Est. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Centro maltempo sulle regioni adriatiche con piogge e rovesci diffusi; instabile anche altrove ma con tendenza a parziale miglioramento. Temperature in calo a est, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora spiccata variabilità con possibilità di locali piogge, specie su Sicilia, Ioniche, Molise, Gargano e Campania. Temperature in calo, massime tra 16 e 21.

MERCOLEDÌ 22 APRILE: al Nord nuvolosità irregolare, più compatta sui settori meridionali con qualche pioggia non esclusa tra basso Piemonte e Appennino. Temperature stabili, massime tra 15 e 20. Al Centro condizioni di maltempo con piogge e rovesci diffusi, specie su Abruzzo e basse Marche; sulla Sardegna variabile con instabilità pomeridiana. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al Sud maltempo su Molise, alta Puglia e Campania; variabile altrove con locali piogge nelle ore pomeridiane. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

