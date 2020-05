Meteo, da martedì sole e temperature in aumento su Sicilia e Calabria

Nelle prossime ore, ancora qualche addensamento nuvoloso in attenuazione in Valle d’Aosta. Al mattino cielo nuvoloso e occasionali rovesci su Emilia Romagna, ma dal pomeriggio il tempo sarà prevalentemente soleggiato su quasi tutto il Nord.

Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche; nuvolosità variabile su quelle adriatiche ed in prossimità della dorsale appenninica centrale, dove, specie a metà giornata, saranno possibili alcuni rovesci e brevi temporali. Al Sud e sul Nordest della Sicilia nuvolosità irregolare, che nel pomeriggio potrà essere accompagnata da qualche rovescio o temporale, specie su Basilicata, Puglia settentrionale, zone interne della Campania.

Per domani, lunedì 4 maggio, si prevede tempo quasi ovunque soleggiato. Un pò di nuvole in attenuazione al mattino tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. In giornata nuvole in aumento sulle Alpi centro-orientali, specie nella fascia di confine. Temperature minime perlopiù in lieve calo, specie al Centro-Sud; massime stabili o in lieve calo al Sud e in Sicilia, in lieve aumento nel resto d’Italia: valori pomeridiani per lo più compresi tra 19 e 25 gradi al Centro-Nord e in Sardegna, tra 18 e 23 gradi al Sud e Sicilia.

Venti da moderati a tesi di Maestrale in Puglia, Basilicata e Mar Ionio. Poco mossi i mari del Centro-Nord, mossi i mari meridionali fino a molto mosso l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale.

Martedì l’alta pressione garantirà un’altra giornata di tempo stabile in tutta Italia anche se con una maggiore nuvolosità in transito al Centro-Nord e Sardegna. Si tratterà per lo più di nuvolosità alta ed innocua che tenderà a velare il cielo rendendolo poco o parzialmente nuvoloso; farà eccezione la Liguria dove il cielo potrà essere anche molto nuvoloso. Il rischio di piogge sarà molto basso, salvo qualche piovasco sui rilievi del Friuli.

Al Sud e in Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo con temperature in aumento in tutta Italia: valori pomeridiani perlopiù compresi tra 20 e 26 gradi ma con punte massime che potranno sfiorare i 27-28 gradi sulla Sardegna occidentale. Venti meridionali in prevalenza deboli, con moderati rinforzi su Ionio, Canale di Sicilia, Canale di Sardegna e Tirreno occidentale dove il mare sarà localmente mosso. Poco mossi i restanti bacini.

