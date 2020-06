Meteo, l'estate si fa attendere: in arrivo maltempo e piogge anche in Sicilia e Calabria

L’estate si fa ancora attendere. È infatti in arrivo una perturbazione che da domani porterà piogge, temporali e in qualche caso nubifragi prima a Nord (con un abbassamento delle temperature fino a 10 gradi) e venerdì al Centrosud. Sabato dovrebbe esserci un temporaneo miglioramento, domenica infatti sono previste piogge al Centronord ed in Sardegna.

Le previsioni sono di Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com. «Una saccatura di origine polare - spiega - raggiungerà nella mattinata di domani il Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia, determinando il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica, con piogge, temporali e anche nevicate tardive sulle Alpi. Domani il maltempo riguarderà le regioni settentrionali e la Toscana, con piogge a tratti molto forti, talora a carattere di nubifragio a ridosso delle Alpi centro-orientali, in Liguria e sull'Appennino settentrionale, tanto che si potranno superare anche i 100 millimetri di pioggia in 24 ore sui settori prealpini di alto Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia».

«La perturbazione - aggiunge Vuolo - sarà seguita anche da aria piuttosto fredda in quota per il periodo, tanto che sulle Alpi tornerà la neve fin verso i 2.000-2.400 metri. Il fronte perturbato venerdì traslerà verso levante, con piogge e temporali che si sposteranno verso il Centrosud, con fenomeni localmente di forte intensità tra Lazio, Abruzzo interno, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma ancora con possibili temporali e nubifragi al Nordest. Sabato - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - ci sarà un temporaneo miglioramento, seppur con possibi temporali pomeridiano-serali su Alpi e Prealpi, mentre domenica è previsto un nuovo intenso peggioramento con piogge al Nord, Sardegna e al Centro».

LE PREVISIONI

GIOVEDÌ 4 GIUGNO: al Nord diffusa instabilità con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi e accompagnati da grandinate, specie su Alpi e Prealpi. Temperature in calo, massime tra 18 e 22. Al Centro peggiora sull'alta Toscana con piogge e locali temporali, specie dal pomeriggio. Ampie schiarite altrove. Temperature poco variate, massime tra 23 e 27. Al Sud tempo in gran parte anticiclonico e soleggiato con qualche innocuo addensamento medio alto stratificato in transito. Temperature in lieve aumento, massime tra 24 e 29.

VENERDÌ 5 GIUGNO: al Nord condizioni di spiccata variabilità con occasioni per rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio tra Lombardia, Emilia e Triveneto. Clima fresco. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 23. Al Centro giornata instabile, con fenomeni a carattere temporalesco in transito da Ovest verso Est. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 26. Al Sud marcata instabilità con piogge e temporali anche intensi ad inizio giornata specie sulle regioni tirreniche. Temperature in flessione, massime tra 20 e 27.

