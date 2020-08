Nel weekend torna l'anticiclone: bel tempo ovunque ma niente afa al Sud

Un centro di bassa pressione si sta lentamente spostando verso la Grecia: piogge, temporali e locali grandinate insistono ancora al Sud, mentre al Nord torna un tempo maggiormente soleggiato. Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che nel corso della giornata odierna il quadro meteorologico rimarrà ancora un po' incerto sul basso adriatico e su alcuni settori del Sud Peninsulare dove potranno ancora scoppiare forti temporali; nel contempo, grazie ai forti venti dai quadranti settentrionali, caldo e afa saranno un lontano ricordo anche su queste regioni.

Nel corso del fine settimana poi, l’alta pressione tornerà ad essere maggiormente protagonista su tutto il territorio nazionale, anche se non mancherà qualche nota stonata: sabato 8 agosto saranno possibili residui acquazzoni su bassa Campania, Calabria tirrenica e Basilicata. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali, con mare localmente molto mosso in particolare lo Ionio, basso Tirreno e Adriatico. Sul resto del Paese avremo un maggiore soleggiamento.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avvisa che domenica 9 il campo anticiclonico riuscirà a conquistare tutto il bacino del Mediterraneo abbracciando di conseguenza anche l’Italia. Per questo motivo il sole splenderà su tutte le regioni con le temperature massime che si porteranno fin verso i 34-35 C al Nord ed oltre i 35-37 C tra Toscana e Lazio.

