Meteo, in arrivo perturbazione con venti forti e temporali: allerta gialla in Calabria

Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali, determinando dalla tarda serata di oggi «precipitazioni intense sulla Liguria, in graduale estensione nella giornata di domani a gran parte delle regioni settentrionali e alla Toscana». Lo rende noto il Dipartimento della protezione civile spiegando che la perturbazione sarà accompagnata «da un rilevante e generale rinforzo della ventilazione".

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo che estende quello di ieri. In particolare, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre, «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense, sulla Liguria, in estensione a Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Si prevedono, inoltre, dalle prime ore di domani, «venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, in estensione a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Mareggiate lungo le coste esposte».

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani allerta rossa in Veneto. Prevista, inoltre, allerta arancione in Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Allerta gialla, infine, su Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, su parte di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Calabria e sui restanti territori di Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia.

