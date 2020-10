Meteo, weekend con tempo incerto al Sud: possibili piogge in Calabria e Sicilia

Un weekend segnato dall'altra pressione in Italia concede una tregua dal maltempo. Tra oggi e domani il bel tempo torna a prevalere su gran parte delle regioni, soltanto al Sud rimane attiva una debole instabilità.

Nuvole compatte sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli rovesci. Temperature minime stazionarie su Molise e Campania, in generale calo altrove. Massime in diminuzione sulla Puglia, stazionarie altrove. Venti occidentali moderati. Mosso lo Ionio.

Tempo asciutto e spesso soleggiato al Centro-Nord dove non mancheranno foschie mattutine nelle zone pianeggianti. Domenica si avrà un ulteriore miglioramento al Centro-Nord con il sole sempre più presente.

Il tempo sarà più incerto al Sud dove potrebbe piovere ancora sui rilievi, soprattutto calabresi, e localmente anche in Sicilia e Puglia.

Con l’inizio della prossima settimana invece l’anticiclone prenderà sempre più coraggio a garanzia di un tempo più stabile e soleggiato.

LE PREVISIONI

DOMENICA 18 OTTOBRE: al Nord alta pressione in graduale rinforzo; tempo bello e soleggiato con qualche addensamento al mattino sulla Valpadana. Temperature stabili, massime comprese tra 15 e 18. Al Centro nuvolosità variabile con occasione per qualche acquazzone pomeridiano su Appennino e localmente est Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi irregolari con possibilità per qualche pioggia o rovescio tra Calabria, Puglia e Basilicata. Tempo asciutto altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 18 e 22.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE: l Nord alta pressione con prevalenza di bel tempo, salvo un pò di nubi medio-basse tra Liguria e pianura piemontese. Temperature invariate, massime comprese tra 15 e 18. Al Centro condizioni stabili e soleggiate, con qualche foschia o nube bassa nottetempo nelle valli appenniniche. Temperature stabili o in locale rialzo, massime comprese tra 16 e 21. Al Sud generali condizioni di bel tempo con locale variabilità durante il giorno, specie sui settori interni. Temperature stazionarie, massime comprese tra 18 e 22.

