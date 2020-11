Meteo, cielo sereno in Italia: qualche nuvola su bassa Calabria e Sicilia nordorientale

Sull'Italia pressione relativamente alta e livellata e generali condizioni di stabilità atmosferica. Al nord cielo da sereno a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi, con qualche nube bassa in più sulla pianura padana e con foschie dense e nebbie in banchi in formazione dopo il tramonto e durante la notte sulle pianure e lungo i litorali adriatici. Temperature massime in lieve flessione su Emilia-Romagna, su tutte le restanti regioni adriatiche e su tutte le aree joniche; minime in calo su Sardegna, Molise, est Lombardia e centro-settentrionali adriatiche.

Venti deboli settentrionali al sud e sulle centro-settentrionali adriatiche, con locali rinforzi su Molise, Puglia e aree joniche; mediamente deboli di direzione variabile sul resto d’Italia. Mossi il mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Jonio, con moto ondoso in lenta diminuzione su mare e canale di Sardegna e in aumento sullo Jonio; poco mossi i restanti bacini, localmente mosso lo stretto di Sicilia.

Domani previste nubi basse e stratiformi su pianura padana centroccidentale e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio alle restanti zone pianeggiante, con possibilità di piovaschi serali sulla Romagna; cielo limpido e terso altrove in attesa di velature pomeridiane; nebbie in banchi al primo mattino su settore pianeggiante occidentale, meno consistenti dalla serata. Al centro e in Sardegna nuvolosità irregolare a tratti intensa sull'isola con deboli piogge durante il pomeriggio sul settore orientale; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari in intensificazione tardo pomeridiana su Toscana, Umbria, Marche e Lazio centrosettentrionale con piovaschi associati; al primo mattino e dalla serata locali foschie lungo i litorali tirrenici e nell’immediato entroterra.

Al sud condizioni di bel tempo con qualche nube su bassa Calabria, Salento e Sicilia nordorientale. Temperature minime in flessione su Valle d’Aosta, pianura padana, Sardegna nordoccidentale, coste centrali adriatiche e Molise; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie sulle regioni meridionali, in diminuzione nord, meno sensibile al centro. Venti deboli dai quadranti settentrionali su Puglia, Calabria e Sicilia ioniche, variabili altrove. Mosso il mar Jonio al largo; calmi o poco mossi i restanti bacini.

